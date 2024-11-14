İddia: Abdullah Öcalan'la ikinci görüşme haftaya olabilir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'te DEM Partili Milletvekilleri ile siyasette başlayan 'yeni süreç' ile ilgili gelişmeler sürüyor.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı 'Öcalan çıkışı'nın üzerinden neredeyse bir ay geçti.

Söz konusu süre içerisinde siyasetçilerden çok sayıda açıklama yapılırken İmralı Adası'nda bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'la ikinci bir görüşme yapılması için çeşitli temasların gerçekleştiği öne sürüldü.

Bu kapsamda önümüzdeki hafta Öcalan'la ikinci bir görüşmenin gerçekleşmesinin beklendiği iddia edildi. İkinci görüşmenin Öcalan'ın avukatlarıyla olabileceği ancak bu konuda henüz bir netleşme olmadığı belirtildi.

Bahçeli'nin Öcalan çıkışının arkasında durduğuna dair açıklamaları sonrasında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan net bir mesaj gelmedi.

ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ

İktidar kanadından yapılan değerlendirmelere göre iki lider arasında bir kriz yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bahçeli’nin çağrısına dair devletin farklı organları ile istişare yaptığı, ayrıca partisince yaptırılan geniş kamuoyu araştırmasını beklediği ifade ediliyor. Bu sonuçların ardından bugün Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek. İki liderin son gelişmeleri detaylıca değerlendirmesi bekleniyor.

"İKİ LİDER UZLAŞMAZSA SÜREÇ OLMAZ"

DEM Parti kaynaklarına göre iki lider arasında 'birbirini ikna edememe, ortak bir noktada buluşamama' durumu yaşanıyor. Erdoğan'ın, iktidarın güncel ihtiyaçlarını öncelediğini Bahçeli'nin ise devletin içinde bulunduğu koşulları ve Orta Doğu'daki gelişmeleri göz önünde bulundurduğunu düşünen DEM Partililer, Erdoğan ve Bahçeli arasındaki bu anlayış farkının sürecinin ilerleyip ilerlemeyeceğini belirleyeceği görüşünde.