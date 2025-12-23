İddia: Abdullah Öcalan, Mazlum Abdi'ye mektup gönderdi

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanlarından Mazlum Abdi'ye mektup göndererek SDG içerisindeki yabancı unsurların ayıklanması konusunda çağrıda bulunduğunu iddia edildi.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, İmralı’da güvenlik birimleri Öcalan'la yaptıkları değerlendirmelerde, Ankara'nın ‘olmazsa olmazı’ olarak gördüğü "yabancı unsurların SDG'den ayıklanması" konusunu ele aldı. Değerlendirmelerin ardından Öcalan, Mazlum Abdi’ye bir mektup gönderdi.

İddiaya göre; yabancı unsurlar çıkarılırsa, Türkiye bu durumu "Terörsüz Türkiye" konusunda atılacak hukuki adımlar için önemli bir aşama olarak kabul edecek. Türkiye vatandaşı örgüt üyelerinin isterlerse Türkiye’ye dönüş yapabilecekleri, çıkarılacak hukuki düzenlemelerden bu grubun da yararlanabileceği ifade ediliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Suriyeli olmayan unsurların SDG’den çıkarılmasını ve derhal ayrılmalarını istiyoruz. Türkiye’nin çıkarlarının ve güvenliğinin aksi yönünde konuşlandırılmış bütün unsurların çıkarılması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.