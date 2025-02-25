İddia: AFAD'ın deprem yardımları fuhuş yapılan masaj salonunda kullanıldı

AFAD’ın depremzedelere dağıtması için gönderdiği yatak, battaniye ve diğer yardımların Hatay’ın Altınözü ilçesinde fuhuş yapılan masaj salonunda kullanıldığı ortaya çıktı.

Olaya ilişkin soruşturmada savcılığa ifade veren A.Z, Ö.K. ve M.A.K. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet gazetesinden Murat Ağırel'in aktardığına göre hem masaj salonuna hem de Hatay Altınözü İlçe Spor Müdürlüğü’nde görevli A.Z'nin işyerine ve çiftliğine polis ve jandarmanın yaptığı baskında AFAD’a fatura edilerek bedelleri ödettirilen ürünler ve malzemeler çıktı.

Hatay’ın bir ilçesinde spor müdürlüğünde görevli olan A.Z. 6 Şubat’ta meydana gelen deprem sonrasında ilçe merkezinde inşa edilen Yenişehir konteyner kentinin sorumlusu olarak atandı.

A.Z. hakkında savcılığa verilen dilekçede AFAD’a fatura edilerek ödemesi yaptırılan ürünlerin, spor müdürü olarak görev yapan A.Z’nin ilçe merkezinde bulunan, sahibi olduğu lokantaya monte ettiği belirtildi.

KOLLUK GÜÇLERİNİN İŞLEM YAPMASI ENGELLENDİ

Aynı dönemde Ö.K. isimli şahsın işlettiği D.D. isimli masaj salonunda fuhuş yapıldığına dair il ve ilçe savcılıklarına ihbarlar yapıldı. Ancak iddiaya göre masaj salonu ile ilçedeki bir savcının bağı olduğu için ‘delil yok’ denilerek soruşturma açılmadı. Kolluk güçlerinin işlem yapması ise engellendi.

Masaj salonuna jandarma tarafından yapılan idari denetimde ise çalışma ruhsatı bulunmayan 8 yabancı kadının işyerinde çalıştığı tespit edildi.

Jandarma ile kadınlarla yapılan ilk mülakatta, kadınların pasaportlarının patronlarında olduğunu, kendilerinin ülkelerine dönmelerine izin verilmediğini ve geceleri kapının üzerlerine kilitlendiğini belirtmeleri üzerine savcılık soruşturma başlattı.

8 KADIN AIDS ŞÜPHESİYLE KARANTİNAYA ALINDI

Savcı, insan ticareti şüphesi var iken göçmen kaçakçılığından tahkikat evraklarını isteyerek ve Ö.K. ile M.A.K. isimli şahıslar hakkında gözaltı kararı vererek adliyede hazır edilmesini talep etti.

Ancak Ö.K. ve M.A.K. adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı. Masaj salonundaki kadınlar ise Kayseri’deki geri gönderme merkezine yollandı. Burada yapılan tahlil sonucunda sekiz kadının çoğu AIDS şüphesiyle karantinaya alındı.

Masaj merkezinde ise AFAD battaniyeleri, yatakları mobilyaları tespit edildi.

Gözaltına alınan A.Z. ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

"A.Z. İLE Ö.K'NİN BAĞLARI ARAŞTIRILMALI"

Ağırel, yazısında şu ifadeleri kullandı: