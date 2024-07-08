İddia: AKP çalışma başlattı, en düşük emekli aylığına zam geliyor

AKP'nin en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için harekete geçtiği iddia edildi. İddiaya göre, halen 10 bin TL düzeyinde bulunan en düşük emekli maaşı en az 12 bin TL olacak.

AKP'nin, en düşük emekli aylığını 12 bin TL'ye yükseltmek için çalışmalar yaptığı iddia edildi. Parti kurmayları tarafından hazırlanan formüllerin hafta içi AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da onayına sunulacağı ileri sürüldü.

Ekonomim'de yer alan habere göre; AKP kurmayları, en düşük emekli aylığının artırılması içi harekete geçti. Mevcut durumda 10 bin TL olan en düşük emekli aylığının, en az 12 bin TL'ye çıkarılması planlanıyor.

Geçtiğimiz dönemde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 24.73'lük zam, 10 bin TL'nin altında aylık alan emeklilere yansımamıştı. Bu durum, milyonlarca emeklinin tepkisine neden oldu.

İddiaya göre, bunun üzerine AKP'nin ekonomi kurmayları, en düşük emekli aylığını artırmak için çalışmalar başlattı. Bu kapsamda, çeşitli formüller üzerinde çalışılıyor ve bu formüllerin hafta içinde Erdoğan’ın onayına sunulması bekleniyor.

Erdoğan’ın da onay vermesi halinde çalışma ivedilikle Meclis gündemine taşınacak ve temmuz ayı içinde de Meclis’te kabul edilecek. AKP kurmayları ilgili bakanlıklardan en düşük emekli aylığı ile ilgili mali rapor da istedi.

Yapılacak artışın kaç emekliyi kapsayacağı ve maliyetinin ne olacağına ilişkin rapor da Erdoğan’a sunulacak.