İddia: AKP'de tüm emeklilere 2 bin lira seyyanen zam konuşuluyor

Kök aylığı 8 bin liranın altında olan emeklilerin maaşının temmuz ayı itibariyle 10 bin liradan 12 bin liraya tamamlanması için çalışma başlatılırken; iddiaya göre, AKP'de tüm emeklilere 2 bin lira seyyanen zam yapılması seçeneği de konuşuluyor.

Altı aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından SGK emeklilerinin aylıklarına temmuz ayı itibariyle yüzde 24,73 oranında enflasyon zammı yapılacak.

Ancak kök maaşları 8 bin liranın altında olan yaklaşık 1 milyon 610 bin emekli bu durumda önümüzdeki ocak ayına kadar 10 bin lira almaya devam edecek.

Tepkilerin ardından bu durumdaki emeklilerin maaşlarını 12 bin liraya tamamlanması için hükümet çalışma başlattı.

"ORTADA ALINMIŞ BİR KARAR YOK"

Ekonomim'den Besti Karalar'ın kulis haberine göre; AKP'de tüm emeklilere 2 bin lira seyyanen zam yapılması seçeneği de konuşuluyor.

Haberde AKP kaynaklarının, "2 bin liralık ek zammın tüm emeklilere yansıması konusunu tartışıyoruz, ama ortada alınmış bir karar yok" dedikleri aktarıldı.