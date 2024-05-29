İddia: AKP'liler Cizre'de 400 bin TL karşılığında belediyeye işçi aldı

Cizre Belediyesi Eşbaşkanı Güler Yerbasan, kayyumun seçim öncesi yaptığı işçi alımları nedeniyle belediye bütçesinin yüzde 75'inin maaşlara gittiğini söyledi. Yerbasan, "400 bin TL karşılığında işe alım iddiaları var. Parayı veren işe alınmış" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 31 Mart'ta yapılan belediye seçimlerini kazandı. Eşbaşkanlar Güler Yerbasan ve Abdurrahim Durmuş, iki dönemdir belediyeyi yöneten kayyumların tahribatlarını tespit etmeye başladı.

Yapılan tespitlere göre kayyumlar belediyeyi 778 milyon TL borca soktu. Kayyumlar, belediyeye ait olan ve içerisinde parkların da olduğu birçok taşınmazı seçim öncesi farklı kurumlara tahsis etti.

MA'nın haberine göre; borç ve belediye taşınmazlarının yanı sıra son kayyum Nazlı Demir'in seçimden önce 2 ay içinde 101 kişiyi işe aldığı ortaya çıktı. 101 isimden 65’inin seçimden sadece birkaç gün önce işe alındığı öğrenildi. Son alımlarla birlikte belediyede personel sayısı 765’e çıktı. Ayrıca işe alınan birçok kişinin AKP'lilerin yakınlarından oluşması dikkati çekti.

İNCELEME BAŞLATILDI

DEM Partili yönetim, usulsüz bir şekilde işe alınan kişilere dair inceleme başlattı. Komisyon, son alımlarla birlikte personel kotasının aşıldığı ve bu nedenle belediye bütçesinin büyük bir bölümünün personel maaşlarına ayrıldığını tespit etti. Komisyonun tespitleri doğrultusunda belediyede "bankamatik memurluğu" yapan ve usulsüz bir şekilde işe alınan 63 kişiyi işten çıkardı.

Kayyumlar döneminde belediyelerden "abonelik hizmeti" adı altında milyonlarca TL gelir elde eden iktidar medyası, belediyeyi zarara uğratan işçi alımlarına karşı atılan adımlar üzerinden eşbaşkanları hedefe koydu. Cizre Belediye Eşbaşkanı Güler Yerbasan, usulsüz işçi alımları ve komisyon tespitlerine dair konuştu.

'SEÇİM ÖNCESİ ÇOK SAYIDA KİŞİ İŞE ALINDI'

Kayyumların büyük bir tahribat yarattığını söyleyen Yerbasan, "Belediyeye ait her şey hibe edilmiş. Kayyum, belediyenin araçları bile kendi yandaşı olan kurumlara hibe etmiş. Şunu çok açık diyebiliriz ki belediyeyi iflas ettirmiş" dedi.

Yerbasan, son 3-4 ay içerisinde yapılan alımlarla birlikte belediye çalışanların sayısının 765'e çıkarıldığına işaret ederek, "Bu belediye kapasitesinin çok üstünde ve çok yüksek bir rakam. Belediyenin işçi kapasitesi yüzde 40'tır. Ancak bu yüzde 50’yi aşmış. Bu belediye için bir risktir. Cizre Belediyesi en fazla 500 personel ile çalışabilir" diye kaydetti.

'BÜTÇENİN YÜZDE 75'İ MAAŞLARA GİDİYOR'

Komisyonun yaptığı araştırmalar üzerine bazı kişilerin işlerine son vermek zorunda kaldıklarını ifade eden Yerbasan, "Komisyonumuzun işçilere dair çalışmaları sürüyor. Son dönemde işe alınan kişilerin ne iş yaptığı, nerede oldukları ve ne düzeyde çalıştıkları araştırılıyor. Düşünün belediye kasasına gelen bütçenin yüzde 75'i personel maaşlarına gidiyor" diye konuştu.

'PARA KARŞILIĞINDA İŞE ALINDILAR' İDDİASI

Belediye bütçesinin büyük bölümünün maaşlara gitmesi durumunda hizmet noktasında aksaklıklar yaşanacağına dikkati çeken Yerbasan, "2 hafta içinde 63 kişi işten çıkarıldı. Bunlar 4 ay içinde işe alınmış. Bu kişiler kim? Bu kişiler AKP'nin belediye başkan adayı Ömer Yıldız'a yakın kişiler. Bir kısmı kayyum yandaşları. Seçim döneminde bazı kişilerin, para alarak bazılarını işe aldığına dair iddialar var. AKP ilçe yönetiminin 400 bin lira karşılığında işe alım yaptığına dair iddialar var. Bu personel sayısı da bu iddiayı doğrular nitelikte. AKP ilçe teşkilatına 400 bin veren herkes belediyeye yerleştirilmiş. Bunun sorumlusu AKP teşkilatı ve bizzat kayyumdur" dedi.

Yerbasan, işten çıkarıldıktan sonra eylem yapan kişilere işaret ederek, "Onlara çağrım; sizin meşru hakkınızı kayyum elinizden aldı, AKP sizden aldı. Parayla, hileyle sizi belediyeye yerleştirip bu halkın malını çarçur ettiler. Bir yılda 778 milyonluk borç şaka değil. 765 personel belediyenin kapasitesinin üzerindedir" diye kaydetti.

TİS SÖZLEŞMESİ: MAAŞLAR BÜTÇEYİ AŞACAK

Kayyumun giderayak HAK-İŞ ile yaptığı Toplu İş Sözleşmesi'ne de değinen Yerbasan, "Cizre Belediyesi olarak büyük bir risk altındayız. İşçi maaşlarına 3 ayda bir veya 6 ayda bir zam geliyor. 5-6 ay içerisinde işçilerin maaşı 100-150 milyon olacak. İşçiler belediye bütçesinden daha fazlasını alıyorsa bunu uygulamamız mümkün değildir" dedi.

'HALKA HİZMET İÇİN GELDİK'

Belediyeye dönük başlatılan "karalama kampanyasına" karşı hukuki süreç başlattıklarını aktaran Yerbasan, şöyle devam etti:

"Halkla bizi karşı karşıya getirmek için türlü şeylere başvurmuşlar. Bu oyunlara gelenlere 'bu oyunlara alet olmayın' diyoruz. Belediyenin durumu ortadadır. Elinizi vicdanınıza koyun ve belediyeye destek verin. HAK-İŞ kaç gün öncesinde belediyenin önünde açıklama yaptı. Hem bize hakaret etti hem de yalan ve iftira attılar. Bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk.

Şimdi de belediye önünde çadır kurmuşlar. Onları engellemeyeceğiz. Vicdanları rahatsa sürdürsünler. Ancak şu da iyi bilinsin ki bizler bu halka ait olanı riske atmayacağız. Bizler buraya bu halka hizmet etmek için geldik. Bu duruşumuzdan ve tutumumuzdan da asla taviz vermeyeceğiz."