İddia: AKP milletvekilinin kızına özel kalem müdürlüğü

Samsun'da AKP’li Bafra Belediyesi’nde yapılan “özel kalem müdürü” ataması, tartışmalara neden oldu.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, bu atamanın kamu vicdanını zedelediğini ifade ederek AKP Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy’un kızının, Bafra Belediyesi’nde özel kalem müdürü olarak atandığı iddiasını Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Cumhuriyet'ten Cemil Ciğerim'in haberine göre, Çan, söz konusu atamayla ilgili Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

Sakarya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden yeni mezun olan ve Bafra ilçesiyle herhangi bir bağı bulunmadığı belirtilen N.G’nin, istisnai kadrolardan biri olan özel kalem müdürlüğü görevine getirilmesi tepkiyle karşılandı.

Murat Çan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti: