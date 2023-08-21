İddia: AKP'nin İBB Başkan adaylığı için açık ara önde olan isim

AKP'nin İBB Başkan adaylığı için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "açık ara önde olduğu" iddia edildi. Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan AKP'li üst düzey bir yetkili, Selçuk Bayraktar iddiasına ilişkin ise "Bayraktar, bu denkleme girmez" dedi.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a konuşan "AKP'li üst düzey bir yetkili", AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adaylığı için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açık ara önde olduğunu söyledi.

İsmail Saymaz, bugünkü yazısında AKP'nin İBB Başkan adayının kim olabileceğini kaleme aldı.

AKP'li üst düzey bir yetkili ile görüştüğünü belirten Saymaz, "Yetkili, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul adaylığında açık ara önde olduğunu vurguluyor" dedi.

Saymaz, AKP'li yetkilinin "Neden Fahrettin Koca?" sorusuna şu gerekçeleri sıraladığını aktardı:

"– Nesnel ve rasyonel dil kullanması. AK Partili yetkili, “Mesela İmamoğlu'nun şahsını Tevfik Göksu gibi hedef almaz, işi kişiselleştirmez” diyor.

– Cumhurbaşkanlığına heveslenmez.

– İcracılık.

– Tanınırlılık problemi yok.

– Muhalefetle barışık. Muhalefetin itiraz edeceği bir aday delil. Süleyman Soylu'yu seçtirmemek için herkes birleşir ama Koca'da öyle motive olmaz. Muhalefetle konuşabiliyor.

– Kürt olması."

"BAYRAKTAR DENKLEME GİRMEZ"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın muhtemel adaylığına ilişkin AKP'li yetkili, "Asla. O, belediyeciliği seviyesinin altında görüyordur ve en iyisine oynamak istiyordur. Belediyecilik doğrudan temas işi. Bayraktar, bu denkleme girmez."

AKP'li yetkilinin, Tevfik Göksu'nun antipatik bulunduğunu belirttiğini kaydeden Saymaz, yetkilinin "Karaismailoğlu için “Ne karizması var ne de kapasitesi” şeklinde konuşuyor.Kurum hakkında “Bakanlıkta kalsaydı kesinlikle adaydı” diyor. İcra yetkisi elinden alındığı için Kurum'un şansının zayıfladığını kaydediyor" dediğini aktardı.