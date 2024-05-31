İddia: AKP'nin sokak hayvanlarına ilişkin yasa tasarısındaki 'öldürme' maddesinin içeriği ortaya çıktı

AKP'nin sokak hayvanlarıyla ilgili hazırladığı yasa tasarısının 'öldürme' ile ilgili kısmının içeriği ortaya çıktı. Nuray Babacan'ın haberine göre bir ay içinde sahiplendirilmeyen köpekler öldürülecek.

Güncel 31.05.2024 12:00 Giriş: 31.05.2024 12:00

Güncelleme: 31.05.2024 12:13 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: DepoPhotos