İddia: AKP'nin sokak hayvanlarına ilişkin yasa tasarısındaki 'öldürme' maddesinin içeriği ortaya çıktı
AKP'nin sokak hayvanlarıyla ilgili hazırladığı yasa tasarısının 'öldürme' ile ilgili kısmının içeriği ortaya çıktı. Nuray Babacan'ın haberine göre bir ay içinde sahiplendirilmeyen köpekler öldürülecek.
AKP'nin hazırladığı ve sokak hayvanlarının 'uyutma' adı altında öldürülmesini öngören yasa tasarısında ilgili maddelerin içeriği ortaya çıktı.
Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan teklifin detaylarını bugünkü köşesine taşıdı.
Babacan'ın ulaştığı bilgilere göre teklif, 1 ay içinde bakım evlerinden sahiplendirilemeyen sokak hayvanlarının öldürülmesini öngörüyor.
İlgili maddede şu ifadeler yer alıyor:
“Hayvan bakım evlerinde bulunan hayvanlardan 1 ay içerisinde sahiplendirilmemiş olanlara ötanazi yapılır. Sahiplendirilenler, rehabilitasyon işlemleri yerel yönetimlerce tamamlandıktan sonra sahibine teslim edilir. Sahipsiz hayvanların hayvan bakım evlerinde barındırılması, sahiplendirilmesi ve ötenazi yapılması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”