İddia: AKP’li Adapazarı Belediyesi'nde 7 milyonluk ikram harcaması

AKP'li Adapazarı Belediyesi'nde "ikram bedeli" adı altında kısa sürede milyonlarca liralık harcama yapıldığı iddia edildi.

CHP'li ilçe başkanı, "Doğrudan teminle yangından mal mı kaçırıyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

halktv.com.tr'de yer alan habere göre, Adapazarı Belediyesi'nde, bütçeden "ikram bedeli" kalemi altında yüksek tutarlı ödemeler yapıldığına dair iddialar gündeme geldi.

CHP Adapazarı İlçe Başkanı Sabri Anıl Özkan'ın sosyal medya hesabında paylaştığı belgelere göre, iki hafta gibi kısa bir süre içinde toplamda milyonlarca lirayı bulan dört ayrı ödeme gerçekleştirildiği öne sürüldü.

CHP'Lİ ÖZKAN'DAN BAŞKANA BİR DİZİ SORU

Söz konusu harcamaları eleştiren Özkan, "Adapazarı Belediyesi'nde Ağanın eli tutulmuyor; bu ikramlıklar ne böyle, Mutlu Bey?

Peş peşe nedir bu acele?

İki hafta kadar kısa sürede milyonlarca ikramlık ? (7 milyon)

Doğrudan teminle yangından mal mı kaçırıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.