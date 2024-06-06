İddia: Akşener oğlu için Erdoğan’dan ne istedi?

İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener'in, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesiyle ilgili dikkati çeken bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Akşener'in, oğlu Fatih Akşener'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını için Erdoğan'dan talepte bulunduğu öne sürüldü.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüştü.

40 dakika süren görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi. Görüşmeye ilişkin dikkati çeken bir iddia ortaya atıldı.

Eski İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray, dün akşam Sözcü TV'deki canlı yayında, "Akşener ailesinden birisinin büyükelçi olması yönünde bir talep olduğu bilgisi çok ciddi kaynaklardan geldi bana" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Fatih Altaylı da kişisel YouTube kanalındaki yayınında benzer bir iddiayı gündeme getirdi.

Altaylı, "Akşener, ailesinden bir ferdin büyükelçi unvanı alarak büyükelçi tayin edilmesini istiyormuş. Bununla ilgili son birkaç ay içerisinde girişimler olmuş. Bununla ilgili bir görüşme olduğu söyleniyor" diye konuştu.

Talebin Akşener'in oğlu Fatih Akşener için istendiği bilgisini paylaşan Altaylı, şunları söyledi: "Konuşulan şu; oğlu Galatasaray Lisesi mezunudur, onun için Paris Büyükelçiliği'nin istendiği dedikoduları varmış Ankara'da."