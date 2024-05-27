İddia: Ali Koç, Karim Benzema ile Yunanistan'da görüştü
Gazeteci Ahmet Selim Kul'un aktardığına göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Fransız yıldız Karim Benzema ile Yunanistan'ın Samos Adası'nda görüştüğü öne sürüldü.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından El-İttihad'da forma giyen Fransız yıldız Karim Benzema ile görüştüğü iddia edildi.
Gazeteci Ahmet Selim Kul'un haberine göre, Süper Lig'i 99 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Edin Dzeko ile yolların ayrılması bekleniyor.
Gazeteci Kul, Fenerbahçe'nin Karim Benzema ile ilk teması kurduğunu iddia etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Yunanistan'daki Samos Adası'nda görüşmede olduğu öne sürüldü.
Kul, görüşmenin, Ali Koç'un 23 Mayıs'taki aday tanıtım toplantısından 1-2 gün sonra gerçekleştiğini ifade etti.