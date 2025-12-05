İddia: Ali Yerlikaya ve Bülent Turan arasındaki "siyasi kriz" büyüyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan arasında yaşandığı iddia edilen gerginlik bu kez Elazığ'da kendini gösterdi.

T24 yazarı Tolga Şardan, "Ali Yerlikaya ile Bülent Turan arasındaki krizde “üçüncü” perde!" başlıklı bugünkü yazısında, Yerlikaya ile yardımcısı Turan arasındaki “siyasi kriz”de yeni gelişmeler yaşandığını aktardı.

Şardan'ın iddiasına göre, Yerlikaya ile Turan arasındaki soğukluk, ilk olarak İçişleri Bakan Yardımcısı’nın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmesiyle ortaya çıktı. İki kamu yöneticisi arasındaki gerginliğin kaydettiği aşama, bu kez önceki gün Elazığ’da kendisini gösterdi.

Turan gibi Yerlikaya’nın yardımcılarından olan Mehmet Aktaş’ın hayatını kaybeden annesi Safiye Aktaş’ın Elazığ’daki cenaze törenine bakanlıktan katılacak yöneticileri kente götürmesi için İçişleri Bakanlığı uçağının kullanılması gündeme geldi. Turan, tıpkı TBMM bütçe görüşmelerinde olduğu gibi bakan özel kalem müdürlüğünden haber bekledi.

Beklediği haberin gelmemesi sonrasında Turan, Elazığ’daki cenaze töreni ve taziyeye katılmak için kendi olanaklarıyla yola çıktı. Turan, salı sabahı erken saatlerde önce tarifeli uçakla Diyarbakır’a hareket etti. Diyarbakır’dan da karayoluyla Elazığ’a ulaşarak annesini kaybeden Aktaş’ın yanında yer aldı.

VALİLİK İKİ AYRI PAYLAŞIM YAPTI

Öte yandan Elazığ Valiliği, X’teki resmi sosyal medya hesabından Aktaş’a başsağlığı dileyen Yerlikaya ile Turan’ın görüntülerini iki ayrı paylaşımla kamuoyuna sundu.

Şardan'ın yazısının ilgili bölümü özetle şöyle:

"Yerlikaya ve Turan, sadece camideki cenaze namazında aynı saftaydı. Bunun dışında hiçbir fotoğrafta aynı karede yer almadılar.

Bu durum Elazığ’daki cenaze töreni ve taziyeye katılanların da dikkatini çekti doğal olarak.

Bakan Yerlikaya, yardımcısıyla yaşadığı sorunlu süreci çözmek için adım atmak bir yana, aksine tansiyonu daha yükseltme yönündeki yaklaşımları sergiliyor ısrarla.

Neredeyse tüm bürokrasinin -benzerlerinin farklı kamu kurumlarında yaşanması sebebiyle- yakından izlediği Yerlikaya ve Turan’ın yer aldığı gerginlikte nelerin yaşanacağı kamuoyunun da takibinde."