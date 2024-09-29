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İddia: Almanya, "Nehirden denize" sloganını paylaşanlara vatandaşlık vermeyecek

Almanya'da, Filistin'e destek amacıyla kullanılan "Nehirden denize" sloganını sosyal medyada paylaşanların, beğenenlerin ve yorum yapanların Alman vatandaşlığı alamayacağı bildirildi.

Dünya
  • 29.09.2024 10:54
  • Giriş: 29.09.2024 10:54
  • Güncelleme: 29.09.2024 10:58
Kaynak: AA
İddia: Almanya, "Nehirden denize" sloganını paylaşanlara vatandaşlık vermeyecek
Fotoğraf: AA

Filistin'e destek amacıyla kullanılan "Nehirden denize" sloganını sosyal medyada paylaşanların, beğenenlerin ve yorum yapanlara Alman vatandaşlığının verilmeyeceği öne sürüldü.

Kuzey Almanya Radyo ve Televizyon (NDR) Kurumu'nun haberinde, "Nehirden denize" sloganını sosyal medyada kullananların, beğenenlerin ve yorumlayanların Alman vatandaşı olamayacağı kaydedildi.

Haberde, İçişleri Bakanlığı'nın Alman vatandaşlığına geçecekler için hazırladığı yönetmelikte "Nehirden denize" sloganı gerekçe gösterilerek vatandaşlık verilmeyeceğinin belirtildiği aktarıldı.

"Nehirden denize" sloganının geçmişi 1960'lı yıllara dayanıyor. O dönemde Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) tarafından kullanılan slogan Filistin'in Ürdün (Şeria) Nehri'nden Akdeniz'e, yani İsrail topraklarına kadar tamamen özgürleştirilmesinin amaçlandığını ifade ediyor.

Almanya'da çifte vatandaşlık yasası 27 Haziran'da yürürlüğe girmişti.

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