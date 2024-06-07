İddia: Amedspor'un yeni teknik direktörü Ersun Yanal oldu
Amedspor'un, tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal ile anlaştığı iddia edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Önümüzdeki sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Amedspor'un tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal ile anlaştığı iddia edildi.
Tigris gazetesinin haberine göre görüşmeler sonunda Yanal'la 1 yıllık anlaşma sağlandı.
Amedspor'u geçtiğimiz sezon şampiyonluğa taşıyan Mesut Bakkal ile yeni anlaşma sağlanmamış ve bu gelişme 3 gün önce duyurulmuştu.
61 yaşındaki tecrübeli teknik direktör son olarak 2023 yılında Alanyaspor'un başında 6 maça çıkmıştı.
2013/14 sezonunda Fenerbahçe'yi ligde şampiyon yapan Yanal daha sonra Trabzonspor'da görev yaptıktan sonra tekrar Fenerbahçe'ye dönmüştü. Ersun Yanal, Alanya'dan önce ise Antalyaspor'da görev yapmıştı.