İddia: Amedspor'un yeni teknik direktörü Ersun Yanal oldu

Amedspor'un, tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal ile anlaştığı iddia edildi.

Önümüzdeki sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Amedspor'un tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal ile anlaştığı iddia edildi.

Tigris gazetesinin haberine göre görüşmeler sonunda Yanal'la 1 yıllık anlaşma sağlandı.

Amedspor'u geçtiğimiz sezon şampiyonluğa taşıyan Mesut Bakkal ile yeni anlaşma sağlanmamış ve bu gelişme 3 gün önce duyurulmuştu.

61 yaşındaki tecrübeli teknik direktör son olarak 2023 yılında Alanyaspor'un başında 6 maça çıkmıştı.

2013/14 sezonunda Fenerbahçe'yi ligde şampiyon yapan Yanal daha sonra Trabzonspor'da görev yaptıktan sonra tekrar Fenerbahçe'ye dönmüştü. Ersun Yanal, Alanya'dan önce ise Antalyaspor'da görev yapmıştı.