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İddia: Amedspor'un yeni teknik direktörü Ersun Yanal oldu

Amedspor'un, tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal ile anlaştığı iddia edildi.

Spor
  • 07.06.2024 13:53
  • Giriş: 07.06.2024 13:53
  • Güncelleme: 07.06.2024 14:01
Kaynak: Haber Merkezi
İddia: Amedspor'un yeni teknik direktörü Ersun Yanal oldu

Önümüzdeki sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Amedspor'un tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal ile anlaştığı iddia edildi.

Tigris gazetesinin haberine göre görüşmeler sonunda Yanal'la 1 yıllık anlaşma sağlandı. 

Amedspor'u geçtiğimiz sezon şampiyonluğa taşıyan Mesut Bakkal ile yeni anlaşma sağlanmamış ve bu gelişme 3 gün önce duyurulmuştu.

61 yaşındaki tecrübeli teknik direktör son olarak 2023 yılında Alanyaspor'un başında 6 maça çıkmıştı.

2013/14 sezonunda Fenerbahçe'yi ligde şampiyon yapan Yanal daha sonra Trabzonspor'da görev yaptıktan sonra tekrar Fenerbahçe'ye dönmüştü. Ersun Yanal, Alanya'dan önce ise Antalyaspor'da görev yapmıştı.

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