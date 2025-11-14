İddia: Ankara, iddianamenin açıklandığı basın toplantısına müdahale etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19 Mart operasyonlarının üzerinden 232 gün sonra hazırlayıp mahkemeye sunduğu İBB ve Ekrem İmamoğlu iddianamesinin yankıları sürüyor.

Ekrem İmamoğlu'na 143 ayrı suçtan dolayı 2430 yıl hapis cezası istenen yaklaşık 4 bin sayfalık iddianameyle ilgili, 11 Kasım günü sabah saatlerinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının saat 14.30'da basın toplantısı düzenleyeceği bildirilmiş, toplantı ilerleyen saatlerde "bilgilendirme toplantısı" olarak revize edilmişti.

Nefes yazarı Nuray Babacan ise bugünkü köşe yazısında toplantının bir bilgilendirme toplantısı olarak güncelllenmesinin "Ankara'nın müdahalesi" ile gerçekleştiğini öne sürdü. Babacan iktidar kanadında CHP ve İmamoğlu'na yönelik operasyonların "genel bir memnuniyetsizlik" yarattığını ifade etti ve şöyle yazdı:

Kulislerde konuşulan başka bir konu ise İstanbul Başsavcısının iddianameyi açıklaması için yapılan hazırlıklarla ilgili. Basın toplantısı hazırlıklarının Ankara’nın müdahalesiyle, bilgilendirme toplantısına dönüştüğü, kameraların o nedenle içeri alınmadığı anlatılıyor. Başsavcının ‘siyasi bir figüre’ dönüşmemesi gerektiğine ilişkin yorumlar yapılıyor.

İktidar kulislerindeki ‘bilinçli sessizlik’ talimatlı olsa da İBB ve CHP operasyonunun aldığı hal, genel bir memnuniyetsizlik ve tatsızlık konusu. AK troller dışında, yapılanları coşkuyla göğüsleyen kimse yok. Çoğunluğun kafasında, sorular ve kaygılar var.