İddia: Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanlara "CHP'den istifa edin" baskısı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye geçeceği konuşulurken, belediye çalışanlarına "CHP'den istifa edin" baskısı yapıldığı öne sürüldü.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye geçeceği iddia edildi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, yaptığı açıklamada "Çerçioğlu ve 3 ilçe belediye başkanının da AKP'ye geçeceğini" ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise "Aydın’a gidiyorum, orada yöneteceğiz süreci. Sıkıntılı bir durum var ama parti üyeliği şu an devam ediyor" açıklamasını yaptı.

"ÇALIŞANLARA İSTİFA BASKISI" İDDİASI

Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye geçeceği iddiaları gündemdeki yerini korurken Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanlara "CHP'den istifa edin" baskısı yapıldığı iddia edildi.

Gazeteci İsmail Saymaz, Aydın'dan telefonların geldiğini belirterek, "Aydın Büyükşehir Belediyesi’ndeki yöneticilerin, CHP’den istifa etmeleri için çalışanlara baskı yaptıkları iddia ediliyor" ifadelerini kullandı.

Aydın’dan telefonlar geliyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’ndeki yöneticilerin, CHP’den istifa etmeleri için çalışanlara baskı yaptıkları iddia ediliyor. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) August 13, 2025

Gazeteci Barış Pehlivan ise Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının WhatsApp konuşmalarının yer aldığı ekran görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Pehlivan'ın paylaştığı konuşmalarda, "Arkadaşlar CHP üyeliğinden istifa edelim. Ekran görüntüsünü bana gönderin. Başkanın talimatı" ifadeleri yer aldı.