İddia: Aziz Yıldırım adaylık konusunda kararı verdi

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, sarı-lacivertlilerin 6-7 Haziran tarihlerinde yapacağı Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da aday olma kararı aldı.

Radyogol'ün haberine göre Aziz Yıldırım, başkanlığa aday olurken teknik direktör olarak da Aykut Kocaman'la anlaşmaya vardı.

"ŞAMPİYON YAPACAĞIM"

Radyogol'e göre Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe’yi şampiyon yapıp koltuğu 2027’de yeni başkana teslim edeceğim" açıklamasında bulundu.

ANKARA'DA ZİYARETLERDE BULUNDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise Aziz Yıldırım, Ankara'da görüşmelerde bulundu. Aziz Yıldırım, Ankara dönüşünde adaylık konusuna kesin karar verecek.