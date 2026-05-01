İddia: Aziz Yıldırım, Mehmet Ali Aydınlar'ı destekleyecek

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde seçimli olağanüstü genel kurul 6-7 Haziran'da yapılacak.

Fenerbahçe'nin eski yöneticileri Hakan Safi ve Barış Göktürk başkan adaylığını açıklarken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski Başkanı ve Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mehmet Ali Aydınlar'ın da başkan adaylığını açıklaması bekleniyor.

Öte yandan Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın da seçimlere ilişkin önümüzdeki günlerde açıklama yapacağı iddia ediliyor.

Aziz Yıldırım'ın aday olacağı konuşulurken, dikkati çeken bir iddia gündeme geldi.

ekonomim.com'un haberine göre, Mehmet Ali Aydınlar’ın Fenerbahçe başkanlığı için adaylık hazırlığında olduğu, Aziz Yıldırım’ın ise Aydınlar’ı seçim sürecinde destekleyeceği iddia edildi.

AZİZ YILDIRIM NE SÖYLEMİŞTİ?

Aziz Yıldırım, seçim ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

tv100'de katıldığı programda konuşan Gazeteci Aytunç Erkin, Aziz Yıldırım'ın sözlerini aktarmıştı.

Yıldırım, "Her şey berraklaşsın. Kim aday kim değil, herkesi bir görelim. Her şey durulsun, açıklama yapacağım. Benim illa başkan olma derdim yok ama Fenerbahçe'ye katkı sağlayabilirsek ve hep beraber çocukların ağlamasını önleyebilecek bir oluşum yer alırsa o zaman bakarız. Önümüzdeki günlerde açıklamamı yapacağım" demişti.