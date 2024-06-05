İddia: Bahar Candan ve Seçil Erzan cezaevinde kavga etti

Aralarında ünlü futbolcuların da olduğu 28 kişiyi yüksek getirili gizli fon vaadiyle dolandıran eski bankacı Seçil Erzan'ın, 'kara para aklama' ve 'suç örgütüne üye olma' suçundan tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Bahar Candan'la kavga ettiği öne sürüldü. İddiaya göre; infaz koruma memurları koğuşta birbirine giren ikiliyi ayırırken Erzan, Candan'dan şikayetçi oldu.

Yüksek karlı özel fon vaadiyle futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 29 kişiyi dolandırdığı iddia edilen eski bankacı Seçil Erzan ile suç örgütünün paralarını aklama suçlamasıyla yargılanan sosyal medya fenomeni Bahar Candan, haftalardır aynı koğuşta kalıyor.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre; Seçil Erzan, aynı koğuşta kaldığı Bahar Candan'ın iddiaya göre kendisine sürekli "Dolandırıcı" demesinden rahatsız olunca tartışma çıktı. İnfaz koruma memurları koğuşta birbirine giren ikiliyi ayırırken Erzan, Candan'dan şikayetçi oldu.

İddiaya göre, Seçil Erzan kendisine sürekli "dolandırıcı" diye hitap eden Nihal Candan'a tepki gösterdi. Sinirlenen Erzan, "Sen de dolandırıcılık suçlamasıyla buradasın" diye karşılık verince Candan da ses tonunu yükselterek "Dolandırıcı, dolandırıcı, dolandırıcı" diye bağırmaya başladı. Seslerin ardından koğuşa giren infaz koruma memurları ikiliyi sakinleştirdi.

Yaşanan tartışmanın ardından Seçil Erzan, Bahar Candan'dan şikâyetçi oldu ve tutanak tutuldu.

Geçen sene tutuklanan Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan'ın sağlık sorunları nedeniyle tahliye olduktan sonra sık sık cezaevine kurallarının dışına çıkmaya çalıştığı ve uyarı aldığı da konuşulanlar arasında.

Candan geçen günlerde kendisine zarar vermeye çalıştığı gerekçesiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Tedavisi tamamlanan Bahar Candan tutuklu bulunduğu cezaevine geri götürülmüştü.