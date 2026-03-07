İddia: Bahçeli, Lübnan ile Suriye'nin birleşmesi için çalışmalar yürütüyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Ortadoğu’ya ilişkin yeni bir “proje” üzerinde çalıştığı öne sürüldü. MHP’ye yakınlığıyla bilinen Bengütürk’te yer alan haberde, Bahçeli’nin Lübnan’ın Suriye ile daha ileri düzeyde bir entegrasyona gitmesi ihtimalini gündeme aldığı iddia edildi.

Haberde, TV100’de yayınlanan bir programda konuşan gazeteci Ahmet Yeşiltepe’nin değerlendirmelerine yer verildi. Yeşiltepe, Bahçeli’nin Lübnan’ın mevcut siyasi ve ekonomik krizini aşabilmesi için Suriye ile birleşmesini tartıştığını ve bu konu hakkında çalıştığını ileri sürdü.

"DOSYA MASASINDA"

Programda aktarılan ve MHP'ye yakın yayın organı BengüTürk'ün haberleştirdiği iddiaya göre Bahçeli’nin masasında, Lübnan’ın içinde bulunduğu krizden çıkış yollarına ilişkin bir “vizyon dosyası” bulunuyor. Bu çerçevede Lübnan’ın Suriye ile birleşmesi ya da daha ileri düzeyde bir siyasi entegrasyona gitmesi ihtimali üzerinde durulduğu öne sürüldü.

Değerlendirme MHP kaynaklarına dayandırılırken, Lübnan’ın uzun süredir siyasi kriz, ekonomik çöküş ve devlet otoritesinin zayıflaması nedeniyle “başarısız devlet” haline gelmiş olması gerekçe gösterildi. Ülkedeki istikrarsızlığın nedenleri arasında İsrail’in saldırıları ve bölgesel gerilimler de etken olarak sayıldı.

"TARİHSEL YAKINLIK"

Haberde ayrıca Lübnan ile Suriye arasındaki tarihsel ve toplumsal bağlara dikkat çekilerek iki ülke arasında olası bir birleşmenin bölgedeki dengeleri değiştirebileceği ileri sürüldü.

Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi halinde Lübnan’ın Suriye ile birlikte daha istikrarlı bir siyasi yapıya kavuşabileceği iddia edildi.