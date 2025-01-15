İddia: Bakan Göktaş Erdoğan ile görüşmek istedi, haftalarca randevu alamadı

Nefes yazarı Nuray Babacan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın, Yunus Emre Vakfı’ndaki yolsuzluk iddiaları ortaya çıkmadan görevinden ayrılmak isteyen eşi Rahmi Göktaş için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini, fakat haftalarca randevu alamadığını iddia etti.

Babacan, "Kabinenin bir bakanının böylesine önemli bir konuda haftalarca Cumhurbaşkanı'ndan randevu alamaması, kulislerde şaşkınlıkla anlatılıyor" dedi.

Gazeteci Babacan, "Randevu alamayan bakan" başlıklı yazısında, şunları kaleme aldı:

"Yunus Emre Vakfı’ndaki büyük yolsuzluğu bilmeyen kalmadı. Genç gazeteci arkadaşlar çok iyi iş çıkardı. Bu konunun çarpıcı başka bir boyutundan söz etmek istiyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yurt dışından transfer edilince parti, eşini işe yerleştirdi! Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Rahmi Göktaş, yolsuzluk iddiaları henüz kamuoyunda patlamadan önce görevden ayrılmak istiyor.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, konuyu anlatmak ve hem de eşinin itibarını kurtarmak için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan randevu istiyor. Maalesef kadın bakan Erdoğan’la görüşemiyor.

Bakan, haftalarca sonuç alamayınca ‘derdini’ partinin grup yöneticileriyle paylaşıyor ve bazı kadın milletvekillerinden aracı olmaları için yardım istiyor. Bu arada gizli tutulmaya çalışılan soruşturma kamuoyuna taşınıyor. Bakanın eşi istifa ederek, ‘benim bu işlerle ilgim yok’ mesajı vermeye çalışıyor.

Kabinenin bir bakanının böylesine önemli bir konuda haftalarca Cumhurbaşkanının randevu alamaması kulislerde şaşkınlıkla anlatılıyor."