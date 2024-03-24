İddia: Bakan Şimşek'ten bayram ikramiyesi tepkisi

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bayram ikramiyesine ilişkin tepki gösterdiğini yazarak, "Bayram ikramiyesi nedir? Böyle bir şey dünyanın neresinde görülmüş" dediğini ifade etti.

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bayram ikramiyesi verilmesine tepki gösterdiğini yazdı.

Sedat Bozkurt, bugünkü yazısında, "Ekonomik tablo seçimlere 10 gün kala yüzde 5’lik faiz arttırımını bile gerektirecek kadar kötü. Emeklilere müjde olarak banka promosyonunun açıklandığı bir durumdayız buna ek olarak. 2023 yılında 4,5 trilyon lira vergi tahsil edildi, 2024 için hedef 7,4 trilyon lira ama bu da yetmiyor. KDV oranları yüzde 20’de eşitlenecek. Yani pek çok ürün ve hizmete zam gelecek" değerlendirmesini yaptı.

"TAM BİR TEKNOKRAT"

"Seçimlerden sonra ekonomide tek yetkili Şimşek olacak" diyen Bozkurt, şunları ifade etti:

"Mehmet Şimşek tam bir teknokrat. Elinde hesap makinesi ile geziyor bir nevi. Siyasi kaygısı hiç yok. Ekonomiyi belli bir kıvama getirerek buradan CV’sine bir başarı öyküsü eklemek istiyor. Kendisine politik bir gelecek ya da politik kariyer planı yapma derdinde değil. Bu elini rahatlatıyor. Bir de Erdoğan, Şimşek ve politikalarına bir biçimde mahkûm, seçenek yok elinde."

"EMEKLİ İKRAMİYESİNE VEDA EDEBİLİRİZ"

Şimşek’in programının ana temelinin belli olduğunu kaydeden Bozkurt, "Memur ve emeklilere enflasyonun üzerinde yarım puan bile olsa yüksek zam olmayacak. Önümüzdeki dönem bayram ikramiyesine de veda edebiliriz" dedi.

Bozkurt, şöyle devam etti: "Bayram ikramiyesinin konuşulduğu toplantıda “Bayram ikramiyesi nedir? Böyle bir şey dünyanın neresinde görülmüş” tepkisini bile göstermiş. Bu bir sinyal."

"YOKSULLARI ÖLDÜRDÜN"

Kabine toplantısında Mehmet Şimşek'in elektrik ve doğalgazda devlet katkısına itiraz ettiğini belirten Bozkurt, şunları yazdı:

"Bunun kaldırılmasını istemiş. Erdoğan buna “yoksulları öldürdün” diyerek o bilinen tarzıyla itiraz etmiş. Bunun üzerine Şimşek, “Bunu ben (Hazine ve Maliye Bakanlığı) ödemem. Yoksullar içinse Aile Bakanlığı bunları tespit edip sadece onlara ödesin, herkesinkini niye ödüyoruz?” demiş. Buradan anladığımız 1 Nisan sonrasında elektrik ve doğalgaza 3 haneli oranda zam gelebilir."