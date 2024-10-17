İddia: Başsavcı, sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı

Zonguldak Çaycuma Başsavcısı Yavuz Cengiz, sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı.

İddiaya göre; Başsavcı Cengiz, aralarında avukat ve askerin de bulunduğu 5 kişiyi kendi adına Instagram hesabı açtıkları suçlamasıyla “Kişisel verilerin hukuksuz bir şekilde ele geçirilmesi” sebebiyle gözaltına aldırdı.

Yeniçağ gazetesinde yer alan habere göre gözaltına alınan kişilerin telefon ve bilgisayarlarında inceleme yapıldı.

Soruşturmada ismi geçen Zonguldak Barosu’na kayıtlı Avukat Ömer Uras Kayahan ile avukat Emrah Özmekik’in ofisinde çalışan bir personel serbest bırakıldı.

“AÇIKLAMA YAPMAM DOĞRU OLMAZ”

Çaycuma Başsavcısı Yavuz Cengiz hakkındaki iddialarla ilgili, “Bu konuda açıklama yapamam, İl Başsavcımız konuyu yakından takip ediyor. O açıklama yapabilir” dedi.