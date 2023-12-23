İddia: Beşiktaş, teknik direktörlük için Solskjær'e teklif götürdü
Bu sezonki 4'üncü teknik direktörünü arayan Beşiktaş'ın, Manchester United'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjær'e 1,5 yıllık sözleşme teklif ettiği öne sürüldü.
Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yeni teknik direktör arayışları sürüyor. Sezona Şenol Güneş yönetiminde başlayan Siyah-beyazlı ekip, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'ın ardından bu sezon takımın başına geçireceği dördüncü teknik direktörünü arıyor.
Yeni gelecek teknik direktör aynı zamanda yeni başkan Hasan Arat yönetiminin anlaştığı ilk isim olacak.
NTV ve Hürriyet'in aktardığına göre Beşiktaş'ın aday listesinde 10 isim öne çıktı. Bu isimler şöyle sıralandı:
Fabio Cannavaro
Slaven Bilic
Jorge Sampaoli
Ruud Van Nistelrooy
Frank de Boer
Bruno Genesio
Stanislav Cherchesov
Laurent Blanc
Oliver Glasner
Listede daha önce Türkiye’de ve Beşiktaş’ta görev yapan tek isim Slaven Bilic. Hırvat teknik direktör bu sezon Suudi Arabistan’ın Al Fateh takımında görev yapıyor. Diğer adaylar ise halihazırda takım çalıştırmıyor.
Öte yandan gazeteci Yavuz Sabuncuoğlu, Beşiktaş'n, Manchester United'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjær'a bir buçuk yıllık sözleşme teklif ettiğini öne sürdü.
Solskjær'ın kariyeri:
1996-2007 arası Manchster United'da forma giyen ve genelde oyuna sonradan girerek kritik goller atan Solskjær, futbolu bıraktığı yıl İngiliz ekibinde forvet antrenörü olarak çalışmaya başladı.
Teknik direktörlük kariyerine ise ülkesinin takımı Molde'de 2011'de başladıktan sonra Cardiff'e gelen ve oradan Molde'ye geri dönen Norveçli çalıştırıcı, Jose Mourinho ayrıldıktan sonra 2018 sonunda Manchester United'ın başına geçti ve Kasım 2021'e kadar görevde kaldı. 50 yaşındaki teknik direktör, 2 yıldan uzun zamandır takım çalıştırmıyor.