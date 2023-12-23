İddia: Beşiktaş, teknik direktörlük için Solskjær'e teklif götürdü

Bu sezonki 4'üncü teknik direktörünü arayan Beşiktaş'ın, Manchester United'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjær'e 1,5 yıllık sözleşme teklif ettiği öne sürüldü.

Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yeni teknik direktör arayışları sürüyor. Sezona Şenol Güneş yönetiminde başlayan Siyah-beyazlı ekip, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'ın ardından bu sezon takımın başına geçireceği dördüncü teknik direktörünü arıyor.

Yeni gelecek teknik direktör aynı zamanda yeni başkan Hasan Arat yönetiminin anlaştığı ilk isim olacak.

NTV ve Hürriyet'in aktardığına göre Beşiktaş'ın aday listesinde 10 isim öne çıktı. Bu isimler şöyle sıralandı:

Ole Gunnar Solskjær

Fabio Cannavaro

Slaven Bilic

Jorge Sampaoli

Ruud Van Nistelrooy

Frank de Boer

Bruno Genesio

Stanislav Cherchesov

Laurent Blanc

Oliver Glasner

Listede daha önce Türkiye’de ve Beşiktaş’ta görev yapan tek isim Slaven Bilic. Hırvat teknik direktör bu sezon Suudi Arabistan’ın Al Fateh takımında görev yapıyor. Diğer adaylar ise halihazırda takım çalıştırmıyor.

Öte yandan gazeteci Yavuz Sabuncuoğlu, Beşiktaş'n, Manchester United'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjær'a bir buçuk yıllık sözleşme teklif ettiğini öne sürdü.