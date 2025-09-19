İddia: Bülent Turan, Ali Yerlikaya'yı Erdoğan'a şikayet etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ın, Bakan Ali Yerlikaya ile ilişkilerinde “üvey evlat muamelesi” gördüğü gerekçesiyle AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şikayette bulunduğu öne sürüldü. İddiaya göre söz konusu görüşmenin yankıları emniyet teşkilatındaki son atamalarda da kendini gösterdi.

T24 yazarı Tolga Şardan, "İçişleri Bakanlığı kulisleri kaynıyor: Bakan Yardımcısı Turan, Cumhurbaşkanı ile ne konuştu?" başlıklı bugünkü yazısında, bakan yardımcısı Turan’ın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşerek İçişleri Bakanı Yerlikaya hakkında şikeyette bulunduğunu yazdı.

Turan’ın, Yerlikaya’nın kendisine yönelik yaklaşımını Erdoğan’a detaylarıyla ilettiğini yazan Şardan, Erdoğan’ın bu görüşme sırasında Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’a "Hasan Bey, bunlardan bizim neden haberimiz yok?" diyerek tepki gösterdiğini kaydetti.

Şardan, Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt’un, herhangi bir adli ya da disiplin soruşturması olmamasına rağmen merkeze alınmasının da bu görüşmenin ardından yaşandığını yazdı. Şardan, "Önümüzdeki günlerde kabinede gerçekleşmesi beklenen değişimde bu görüşmenin etkisinin olup olmadığı anlaşılacak" ifadelerini kullandı.

Şardan'ın yazısından ilgili kesitler şöyle:

"Doğrusunu isterseniz başlıktaki sorunun yanıtı, son emniyet müdürleri kararnamesindeki merkeze alınan bir isimle ilgili yaptığım araştırmada ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı kararnamede yer alan Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt’un görevden alınması, emniyet çevrelerinde de dikkati çekti.

Bu satırların yazarının da bizzat tanıdığı Kurt’la ilgili herhangi adli ya da idari soruşturma olmamasına rağmen görevden alınmasının kuşkusuz bir anlamı olmalıydı.

"ARALARINDA SIKINTILI BİR DÖNEM YAŞANIYOR"

Kaynaklardan yaptığım araştırmada, aynı zamanda İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ın memleketi Çanakkale’de görev yapan Kurt’un alınma sebebinin, iddiaya göre Bakan Yerlikaya ile Yardımcısı Turan arasında bir süredir devam eden sıkıntılı dönem olduğu ortaya çıktı.

Bu bilgi üzerine kaynaklara biraz daha yoğunlaştığımda, daha önce AKP’nin TBMM’deki Grup Başkanvekili görevini yürüten ve bu dönemde aktif siyasetten İçişleri Bakan Yardımcılığı’na bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından getirilen Turan’ın geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği bilgisine ulaştım.

Kaynaklardan edindiğim bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Turan’la yüz yüze yaptığı görüşme pek de sıradan değildi.

2023’teki genel seçimlerinden ardından kurulan yeni kabine çalışmaları çerçevesinde iki yıldır bakan yardımcılığı görevini yürüten Turan, bu süre içinde Bakan Ali Yerlikaya’nın kendisiyle ilişkileri konusunda Erdoğan’ı detaylı bilgilendirdi.

Turan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktardığı bilgilerin çok detaylarını vermeyeceğim. Ancak şunu söylemek mümkün; Turan, özetle Yerlikaya’nın kendisine deyim yerindeyse üvey evlat muamelesi yaptığını Cumhurbaşkanı’na iletti.

KABİNEDEKİ DEĞİŞİMİ ETKİLER Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Turan’ı dinledikten sonra görüşmede yer alan Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’a “Hasan Bey, bunlardan bizim neden haberimiz yok?” tepkisini gösterdiğini öğrendim.

Önümüzdeki günlerde kabinede gerçekleşmesi beklenen değişimde bu görüşmenin etkisinin olup olmadığı anlaşılacak.

Sonuç olarak gerek Yerlikaya’nın Turan’a yönelik yaklaşımı gerekse Turan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi ve Yerlikaya’nın yaklaşımını aktarmasının İçişleri Bakanı’nca haber alınması, Çanakkale Emniyet Müdürü’nün başına patladı! Emniyette işler böyle yürüyor!"