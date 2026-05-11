İddia: Burcu Köksal, CHP'den istifa etti

AKP'ye katılması beklenen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın, CHP'den istifa ettiği öne sürüldü.

Gazeteci Sinan Burhan'ın sosyal medya hesabından aktardığına göre Burcu Köksal, e-Devlet üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa etti.

CHP'DEN KESİN İHRAÇ TALEBİ

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, yaptığı açıklamada, "İktidar, şimdi duyduk ki bizim Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ve beraberindeki bir kısmı yarın rozet takmaya hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

CHP'li Emre, Köksal'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.