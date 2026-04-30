İddia: CENTCOM hipersonik füzelerin Ortadoğu'ya gönderilmesini istiyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), "Dark Eagle" (LRHW) hipersonik füzelerinin Ortadoğu'ya gönderilmesini istediği iddia edildi.

Merkezi ABD'de bulunan medya kuruluşu Bloomberg'ün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, CENTCOM'un ABD yapımı "Dark Eagle" hipersonik füzelerinin Ortadoğu bölgesine sevk edilmesini talep ettiği ileri sürüldü.

Hipersonik füzelerin Ortadoğu'daki çatışmalarda "İran'ın derinliklerindeki balistik füze fırlatma rampalarını vurmak" için istendiği tahmininde bulunulduğu belirtilen haberde, söz konusu konuşlandırma kararının kamuoyuna açıklanmadığı aktarıldı.

Haberde, füzelerin bölgeye sevk edilmesi durumuna ilişkin olarak, bunun, ABD'nin hipersonik füzelerinin ilk kez konuşlandırılması anlamına geleceği kaydedildi.

"OPERASYONEL" ELEŞTİRİ

"Dark Eagle" (LRHW) hipersonik füzesi, Rusya ile Çin'in kendi versiyonlarına kıyasla "tam operasyonel hale getirilmemekle" eleştiriliyordu.

ABD'nin "Dark Eagle", "ARRW" (AGM-183A) ve "HACM" (Hypersonic Attack Cruise Missile) olmak üzere üç farklı programa sahip olduğu biliniyor.