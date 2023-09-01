İddia: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç açık cezaevine alındı

Gazeteci Murat Yetkin, Ceren Özdemir’i katleden ve müebbet hapis cezasına mahkum edilen Özgür Arduç'un açık cezaevine alındığını öne sürdü. Yetkin, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a çağrıda bulundu.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i katleden Özgür Arduç'un açık cezaevine alındığı öne sürüldü.

Gazeteci Murat Yetkin, Özdemir’i Ordu’da evinin önünde katleden ve müebbet hapis cezasına mahkum edilen Özgür Arduç'un Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslendi.

Gazetecilerin ve Gezi Davası tutuklularının cezaevinde olduğuna dikkat çeken Yetkin, "Adalet bu mu?" diye sordu.

YouTube yayınında konuşan Yetkin, şunları söyledi:

“2021 yılındaydı galiba. Evet. Ordu'da evinin önünde kendisini takip eden bir cani tarafından bıçaklanarak öldürülen yirmi yaşındaki Ceren Özdemir. Hatırladınız mı? Ceren Özdemir gösteriler düzenlenmişti, işte filan. ‘Hesabı sorulacak’ denmişti, soruldu. Özgür Arduç katili, bıçaklayarak kızı kendi evinin önünde öldürüyor. Efendim, iyi halden dolayı açık cezaevine nakledilmiş. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslenmek istiyorum. Sayın Tunç ne yapıyorsunuz? Yani bir yandan bakıyoruz gazeteci arkadaşlar içeride, bunlara uygulanmıyor. Neden? Çünkü efendim devlet suçu. Ya devlet suçunu devlet affeder. Devlet, yani devlet suçunu affeder."

"SUÇLU OLANLAR BU KADAR MI KOLLANIYOR?"

“Alaattin Çakıcı, suç örgütü lideri olmaktan beraat etti bu süreçte biliyor musunuz? Bu kadar mı artık suçlu olanlar kollanıyor?" diye soran Murat Yetkin, "Gezi Davası tutukluları içeride. Milletvekili seçildiğinde de uygulanmıyor. Sayın Tunç, size sesleniyorum, vicdanınıza sesleniyorum, adalet bu mu?” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, Özgür Arduç isimli erkek tarafından bıçaklanarak katledilmiş, katil Özgür Arduç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Ceren Özdemir

İlk ifadesinde Ceren'i yaklaşık 4 kilometre takip ettiğini anlatan Arduç, "Ceren'i farklı noktalarda öldürmek istedim. Ama birisinde yaşlı bir adam çıktı karşıma öldüremedim. Kız az daha beni fark ediyordu. Ben hemen büfeye daldım. 'Hapisteyken mutlaka birilerini öldürmeliyim' diye kafamda tasarladım. Cinayetten sonra inşaatta sabahladım. Sabah kendime yeni avlar aradım ama fırsat bulamadım" demişti.

Arduç, nöbetçi mahkeme tarafından, “canavarca hisle adam öldürmek ve iki polisi yaralamak” suçlarından tutuklanmıştı. Arduç, geniş çaplı güvenlik önlemi eşliğinde cezaevine sevk edilmişti.