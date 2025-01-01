İddia: Colani, SDG ile görüştü

Suriye'de Esad'ı devirerek yönetimi ele geçiren HTŞ lideri Colani'nin, omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yöneticileriyle görüştüğü belirtildi.

Fransa merkezli AFP haber ajansına konuşan, ismi verilmeyen Suriyeli bir yetkili, Colani'nin pazartesi günü SDG heyetiyle 'olumlu' görüşmeler yaptığını söyledi.

Bu, Colani'nin SDG ile bilinen ilk doğrudan teması oldu. Colani, pazar günü Al Arabiya televizyonuna verdiği demeçte, Suriye'deki Kürt güçlerinin de yeni orduya entegre edilmesi gerektiğini belirterek, "Silahlar sadece devletin elinde olmalı. Silahlı olan ve savunma bakanlığına katılma yetkinliğinde olan herkesi memnuniyetle karşılayacağız" demişti.

Colani, yeni anayasa yazım sürecinin üç yıl süreceğini, seçimler için de en az dört yıl gerekeceğini söylediği açıklamasında Kürtlerin, Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etmişti.