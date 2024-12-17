İddia: Cumhurbaşkanlığı’ndaki konserde kadın sanatçıların kıyafetlerine müdahale edildi

Cumhurbaşkanlığı’nda 12 Aralık 2024 Perşembe günü gerçekleştirilen 2024 Türkiye - Macaristan Karşılıklı Kültür Yılı Kapanış Töreni, kadın sanatçıların sahne kıyafetlerine yapıldığı iddia edilen müdahaleler nedeniyle tartışmalara yol açtı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) sanatçılarının kıyafetlerinde yapılan değişiklikler, “ahlaki sansür” tartışmalarını gündeme getirdi.

KIYAFETLERDEKİ YIRTMAÇLAR DİKİLDİ

İddiaya göre, orkestranın kadın sanatçılarının yıllardır giydiği geleneksel konser kıyafetleri, tören için son anda değiştirildi, kadın sanatçılarının kıyafetlerindeki yırtmaçlar dikildi ve sırt bölgelerine siyah tüller eklendi.

2024 Türkiye - Macaristan Karşılıklı Kültür Yılı çerçevesinde yapılan etkinlikteki müdahaleler, toplumsal ve kültürel sınırların yeniden sorgulanmasına neden oldu ve 'ahlaki sansür' uygulamalarına dair eleştirileri güçlendirdi.

Tören, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yanı sıra İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu ve Macar Devlet Halk Müziği Topluluğu sanatçılarının katılımıyla gerçekleşti.