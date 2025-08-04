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İddia: Daltonlar çetesinin üst düzey ismi İspanya'da öldürüldü

Daltonlar çetesinin üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer'in, İspanya'da uğradığı silahlı saldırıda öldürüldüğü iddia edildi.

Güncel
  • 04.08.2025 10:09
  • Giriş: 04.08.2025 10:09
  • Güncelleme: 04.08.2025 10:14
Kaynak: Haber Merkezi
İddia: Daltonlar çetesinin üst düzey ismi İspanya'da öldürüldü

Silahlı suç örgütü Daltonlar çetesinin üst düzey yöneticisi Caner Koçer'in İspanya'da silahlı saldırıya uğradığı öne sürüldü.

Gazeteci Emrullah Erdinç, Koçer'in İspanya'da uğradığı silahlı saldırının ardından hayatını kaybettiğini iddia etti.

Sosyal medya hesabından olay yerine ait olduğu öne sürülen videoyu paylaşan Erdinç, "Daltonlar çetesine silahlı infaz! Çetenin üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer, bugün İspanya’da silahlı saldırıya uğradı. Olay yerinde hayatını kaybetti. Türkiye merkezli suç örgütlerinin gölgesi artık sınır ötesinde!" ifadelerini kullandı.

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