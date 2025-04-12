İddia: DEM Parti'den Erdoğan'a 13 talep

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yer aldığı İmralı Heyeti'nin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 13 istekte bulunduğu öne sürüldü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyla başlayan süreç, Öcalan'ın örgüte 'kendini feshetme ve silah bırakma' çağrısıyla devam ediyor.

DEM Parti heyeti, 10 Mart'ta, 13 yılın ardından ilk kez Erdoğan ile görüştü. İmralı heyeti ile Erdoğan'ın görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşme sonrası DEM Parti'den yapılan açıklamada, görüşmede karşılıklı olarak bundan sonraki aşamaların değerlendirildiği aktarıldı.

Erdoğan-DEM Parti görüşmesine ilişkin iddialar kulislerde konuşulmaya başladı.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, görüşmede, İmralı heyeti süreç adına 13 istekte bulundu.

Söz konusu talepler şöyle sıralandı: