İddia: DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç'tan AYM ve AİHM kararlarının uygulanmasını istedi

22 Ekim'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreç devam ederken geride bıraktığımız hafta Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi.

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan katılmıştı.

Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre görüşmede Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) aldığı ancak uygulanmayan kararlar da gündeme geldi.

DEM Parti heyeti, iki büyük mahkemenin kararlarının uygulanması için Hakimler Savcılar Kurulu'nun (HSK) sorumluluk üstlenmesini talep etti.

Bakan Tunç'un bu talebe olumlu yaklaştığı belirtilirken Gezi davası, Kobani davası ve hasta tutukluların durumunun görüşüldüğü de kaydedildi.