İddia: DEM Parti'ye izin çıktı, Buldan ve Önder İmralı'ya gidecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrıyla gündeme gelen DEM Parti ve İmralı Cezaevi'nde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan görüşmesine ilişkin gelişmeler sürüyor.

Yandaş Sabah gazetesinin, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) Adalet Bakanlığı'na yaptığı görüşme başvurusu karara bağlandı.

Buna göre, Bakanlık DEM Parti'nin başvurusuna olumlu yanıt verdiği iddia edildi.

Bu kapsamda, DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan'dan oluşan heyetin bugün veya yarın İmralı'ya gitmesi beklendiği öne sürüldü.