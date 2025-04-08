İddia: Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun yazlık evinde arama yapıldı
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun Kazdağları'ndaki yazlık evinde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldığı öne sürüldü.
Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait Kazdağları'ndaki yazlık evde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldığı iddia edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mali suçlamalar nedeniyle tutuklandı ve Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na (Silivri Cezaevi) gönderildi.
Avukatları, Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz ederken, yeni bir gelişme yaşandı.
İHA'nın aktardığı habere göre, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait Kazdağları'ndaki yazlık evde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı.
Akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri ev çevresinde güvenlik önlemleri aldı.
Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmaları sırasında evin çevresine giriş-çıkışlar kontrollü şekilde sağlandı. Ekiplerin, aramanın ardından bölgeden ayrıldığı öğrenildi.
Aramanın nedeni hakkında resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.