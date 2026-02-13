İddia: Emniyet kadrolarında kapsamlı değişim yolda, ilk hedef İstanbul

Kabinede yapılan değişiklikle İçişleri Bakanlığı’na Mustafa Çiftçi’nin, Adalet Bakanlığı’na ise Akın Gürlek’in atanmasının ardından emniyet teşkilatında kapsamlı bir değişim sürecinin başlayabileceği konuşuluyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre, özellikle İstanbul ve Ankara merkezli kritik birimlerde görev değişiklikleri gündeme gelebilir.

İddiaya göre, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, koltuk değişimi için doğrudan hedefteki isim.

T24 yazarı Tolga Şardan, bugünkü "Çiftçi’nin atanması İçişleri Bakanlığı ve emniyetteki dengeleri nasıl değiştirir?" başlıklı yazısında yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin göreve gelmesinin arka palnını yazdı.

"KURTULMUŞ DEVREYE GİRDİ"

Şardan'a göre Çiftçi, Erzurum valisi olarak görev yaparken -hakkındaki gelişmeden sadece birkaç gün önce bilgi sahibi olmasına rağmen- çarşamba gecesi saat 22.00 sıralarında Ankara’dan gelen telefonla İçişleri Bakanı olduğunu öğrendi.

Çiftçi’nin İçişleri Bakanı olması için eski TBMM Başkanı Kahraman ile mevcut TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan nezdinde girişimde bulundular.

"İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ SELAMİ YILDIZ DOĞRUDAN HEDEFTEKİ İSİM"

Şardan'a göre Çiftçi'nin atanmasının ardından Emniyet’te yaşanması olası gelişmeler ise şöyle:

"Bilindiği üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Başsavcı Akın Gürlek yönetiminde son altı aydır oldukça önemli operasyonlara imza attı. Finans, kara para aklama ve narkotik maddeler üzerine yoğunlaşan adli soruşturmaların neredeyse tamamının aynı zamanda siyasi sonuçları yaşanmaya başlandı.

Savcılık, söz konusu soruşturmalarda son zamanlarda adli kolluk olarak jandarma birimleriyle çalışırken, İstanbul Emniyeti özelinde yaşanan sorunların zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktarıldığı biliniyor. Bilhassa İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Gürlek’in doğrudan hedefindeki isim.

Kaldı ki savcılığın İBB’de yürüttüğü adli soruşturmalarda beraber çalıştığı İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hakan Dulkadir’in, Gürlek’in şikâyeti sonrasında görevden alınıp İstanbul dışına tayin edildiğini hatırlatayım.

Son olarak Ankara Emniyeti İstihbarat Şube Müdürü Gökhan Yücel de yürüttüğü “özel bir faaliyet”in Gürlek tarafından tespit edilmesi sonrasında bizzat Bakan Yerlikaya’nın talimatıyla görevden alındı ve Polis Akademisi kadrosuna atandı."

Öte yandan Şardan, Yerlikaya’nın sağ kolu Mehmet Sağlam’ın danışmanı Kaymakam Murat Uz’un halen boş olan Çankaya Kaymakamlığı’na vekaleten atandığını, Yerlikaya’nın koruma amirinin ise Mersin’e görevlendirildiğini aktardı.