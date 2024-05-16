İddia: Erdoğan, 5 genel başkan yardımcısını görevden alacak

AKP'de 'değişim' kulisleri gündemdeki yerini korurken, kongreye yeni bir kadro ile gitmek için düğmeye basıldığı, en az beş genel başkan yardımcısının görevden alınacağı iddia edildi. Öte yandan Erdoğan’ın önceki gün yapılan il başkanları toplantısında bazı il başkanlarına “çalışmıyorsunuz” siteminde bulunduğu da ifade edildi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin yaşadığı yenilginin ardından 'değişim' ve 'yenilenmeye gitme kararı' aldığının konuşulduğu kulislerde, köklü değişim hazırlığı için düğmeye basıldığı öne sürülüyor.

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın aktardığına göre, parti kaynakları genel merkezde en az 5 genel başkan yardımcısının görevden alınacağını, yerine atanacak isimlerle kongre sürecinin yürütüleceğini ifade etti.

Habere göre; AKP kaynakları “Mevcut kadro ile kongreye gidilmeyecek. Parti yönetimi değişecek, yeni yönetim kongre sürecini yürütecek” bilgisini verdi.

Öte yandan değişimin parti yönetimi ile sınırlı kalmayacağı kabine ve külliye bürokrasisinde de değişiklikler olabileceği ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı politika kurulları ile başdanışmanların sayısının düşürüleceği, politika kurullarının yapısında da değişiklikler olacağı belirtildi.

ERDOĞAN, İL BAŞKANLARINA ÇIKIŞMIŞ

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun edindiği bilgilere göre ise; Erdoğan’ın önceki gün yapılan il başkanları toplantısında bazı il başkanlarına “çalışmıyorsunuz” siteminde bulunduğu ifade edildi.

Söz konusu toplantıda Erdoğan’ın, seçimin yenilgiyle sonuçlandığı Eskişehir, Çorum, Ankara ve İstanbul il teşkilatlarına kızarak şöyle dedi:

"ÇALIŞMIYORSUNUZ"

“Çalışmıyorsunuz. Arkadaşlar da çalışmıyorlar diyor. Çorum tren istemiş. Bu işler sadece yatırımla olmuyor, biraz gayret gösterin. Çorum’a geldiğimde kalabalıktı ama siz çalışmamışsınız. En büyük tren yatırımlarını da Eskişehir, Ankara ve İstanbul’a yaptık, sonuç ne oldu? (Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen için) ‘Eskişehir yaşlı’ diyordunuz. O gitti, bir hanımefendi geldi. Eskişehir’den Ankara’ya hızlı tren hattı getirdik. Karşılığı da yok. Çalışmıyorsunuz.”

"BİR DE TREN Mİ VERECEĞİZ"

Erdoğan’ın bu sözleri üzerine toplantıda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun, hızlı tren hatlarını kast ederek, “Hatta bakalım” dediği, Erdoğan’ın Uraloğlu’nun bu sözlerine de kızdığı “Ne bakacaksın hatta, 4-5 merkez ilçe kaybetmiş, bir de tren mi vereceğiz” tepkisini gösterdiği iddia edildi.

Erdoğan’ın ayrıca Yeniden Refah Partisi’nin kazandığı Yozgat ve Şanlıurfa illerine ilişkin de “yanlış aday tercihinde bulunulduğu” eleştirisini getirdiği de ifade edildi.