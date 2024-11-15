İddia: Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde Öcalan çağrısı gündeme geldi
Gazeteci İsmail Saymaz, Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyı dün Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinde gündeme getirdiğini yazdı. Saymaz, Erdoğan'ın "herhangi bir tutum beyan etmediğini, evet ya da hayır demediğini" ifade etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Görüşme, Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrının ardından iki ismin ilk görüşmesi oldu.
ÖCALAN ÇAĞRISI GÜNDEME GELDİ
Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Bahçeli, görüşmede Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyı gündeme getirdi.
Saymaz, Erdoğan'ın "herhangi bir tutum beyan etmediğini, evet ya da hayır demediğini" yazdı.
Gazeteci İsmail Saymaz'ın paylaşımı şöyle: "Bahçeli, dört haftadan beri dile getirdiği “PKK’nın silahları bırakması kaydıyla İmralı’ya ‘Umut Hakkı’ tanınması ve Öcalan’ın DEM sıralarında çağrı yapması” önerisini dün özel görüşmede Erdoğan’a da ifade etti. Erdoğan, herhangi bir tutum beyan etmedi, evet ya da hayır demedi."
Bahçeli, dört haftadan beri dile getirdiği “PKK’nın silahları bırakması kaydıyla İmralı’ya ‘Umut Hakkı’ tanınması ve Öcalan’ın DEM sıralarında çağrı yapması” önerisini dün özel görüşmede Erdoğan’a da ifade etti.— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) November 15, 2024
Erdoğan, herhangi bir tutum beyan etmedi, evet ya da hayır demedi.
MHP BİR PAYLAŞIM DAHA YAPTI
Öte yandan Bahçeli-Erdoğan görüşmesinin ardından MHP'den, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin yeni sürece ilişkin sözlerinin yer aldığı bir paylaşım daha yapıldı. Yapılan paylaşımda, "Bin yıllık kardeşlikten yanaysan; vakit tamamdır söz konusu vatandır" ifadelerine yer verildi.
Bin yıllık kardeşlikten yanaysan;— MHP (@MHP_Bilgi) November 15, 2024
VAKİT TAMAMDIR
SÖZ KONUSU VATANDIR pic.twitter.com/RQsnBAF6SM
BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Ekim'de TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda DEM Parti Grubu ile tokalaştı.
Bahçeli, DEM Parti Grubu ile tokalaşması hakkında yaptığı açıklamada, "Siyasette hiç kimseyle, hiçbir partiyle kategorik olarak alıp veremeyeceğiz, konuşup çözemeyeceğiz bir şey yoktur" dedi.
15 Ekim'deki MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan için çağrı yaptı. Bahçeli, "Türkiye'ye getirilirken 'her türlü hizmete hazırım' diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından dahi geçirmesin" ifadelerini kullandı.
Bahçeli, 22 Ekim'deki Meclis Grup Toplantısında yaptığı çağrısında ise şunları söyledi: "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız."
Bahçeli, MHP'nin 5 Kasım'daki TBMM Grup Toplantısı'nda, "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan teröristbaşı, terörün bittiğini, PKK’nın lağvedildiğini, ihanet ve bölücülüğün çıkmaz sokak olduğunu söyleyecekse, haydi DEM grubuna gelsin, bunları teker teker söylesin, ak koyun kara koyun ortaya çıksın, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım" ifadelerini kullandı.
DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan, 23 Ekim tarihinde PKK lideri Abdullah Öcalan ile cezaevinde görüşmüştü.
Ömer Öcalan'ın aktardığına göre Abdullah Öcalan, mesajında şunları kaydetti: "Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim."