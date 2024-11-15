İddia: Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde Öcalan çağrısı gündeme geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşme, Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrının ardından iki ismin ilk görüşmesi oldu.

ÖCALAN ÇAĞRISI GÜNDEME GELDİ

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Bahçeli, görüşmede Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyı gündeme getirdi.

Saymaz, Erdoğan'ın "herhangi bir tutum beyan etmediğini, evet ya da hayır demediğini" yazdı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın paylaşımı şöyle: "Bahçeli, dört haftadan beri dile getirdiği “PKK’nın silahları bırakması kaydıyla İmralı’ya ‘Umut Hakkı’ tanınması ve Öcalan’ın DEM sıralarında çağrı yapması” önerisini dün özel görüşmede Erdoğan’a da ifade etti. Erdoğan, herhangi bir tutum beyan etmedi, evet ya da hayır demedi."

Bahçeli, dört haftadan beri dile getirdiği “PKK’nın silahları bırakması kaydıyla İmralı’ya ‘Umut Hakkı’ tanınması ve Öcalan’ın DEM sıralarında çağrı yapması” önerisini dün özel görüşmede Erdoğan’a da ifade etti.

Erdoğan, herhangi bir tutum beyan etmedi, evet ya da hayır demedi. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) November 15, 2024

MHP BİR PAYLAŞIM DAHA YAPTI

Öte yandan Bahçeli-Erdoğan görüşmesinin ardından MHP'den, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin yeni sürece ilişkin sözlerinin yer aldığı bir paylaşım daha yapıldı. Yapılan paylaşımda, "Bin yıllık kardeşlikten yanaysan; vakit tamamdır söz konusu vatandır" ifadelerine yer verildi.

Bin yıllık kardeşlikten yanaysan;



VAKİT TAMAMDIR

SÖZ KONUSU VATANDIR pic.twitter.com/RQsnBAF6SM — MHP (@MHP_Bilgi) November 15, 2024