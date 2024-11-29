İddia: Erdoğan, DEM Parti-Öcalan görüşmesinin sağlanması için talimat verdi

Türkiye Gazetesi'nde çıkan haberde, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, DEM Parti ile İmralı Cezaevi'nde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan arasındaki görüşmenin sağlanması için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a talimat verdiği yazıldı.

Haberde, Erdoğan'ın DEM Parti ile Öcalan arasında görüşme gerçekleşmesine sıcak baktığı ve sürecin hızlandırılmasını istediği ifade edildi.

MİT, ÖN HAZIRLIK YAPACAK

Öte yandan görüşme öncesinde MİT'in bir ön hazırlık yapacağı, iznin bu hazırlığın arkasından verileceği kaydedildi.

AKP kaynakları “Öcalan, DEM’lilere örgütle bağlantılarını kesmeleri, örgütün de lağvedilmesi yönünde bir şey söylerse; İmralı ziyaretlerinin devamı gelir” değerlendirmesini yaptı.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de ilk kez PKK lideri Abdullah Öcalan'ın TBMM'ye gelerek örgütü lağvettiğini duyurmasını ve umut hakkından faydalanmasını dile getirmişti.

Bahçeli son grup toplantısında DEM Parti ile İmralı arasında derhal temas kurulmasını istemişti. Aynı gün DEM Parti Eş Genel Başkanları da İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurmuştu.

Başvuruya henüz yanıt verilmedi.