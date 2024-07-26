İddia | Erdoğan hava trafik kontrolörlerini hedef aldı: "Hesaba çekin"

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özlük hakları için inisiyatif almadan faaliyet gerçekleştiren hava trafik kontrolörlerini hedef aldı. AKP'nin 23 Temmuz'da gerçekleşen MKYK toplantısında konuşan Erdoğan'ın "Bu işi ivedilikle çözün, gereken neyse onu yapın, sorumluları hesaba çekin” dediği aktarıldı.

Hava trafik kontrolörlerinin özlük hakları nedeniyle yaşanan uçak rötarları gündemdeki yerini korurken AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaşananlarla ilgili çalışanları hedef aldı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin haberine göre, AKP'nin 23 Temmuz'da gerçekleşen MKYK toplantısında, hava trafik kontrolörlerinin "İnisiyatif almadan çalışma" sistemine geçilmesi konuşuldu.

Haberde, Tayyip Erdoğan’ın toplantıda, "Bu işi ivedilikle çözün, gereken neyse onu yapın, sorumluları hesaba çekin" dediği belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun konuyu çözeceklerini belirttiği ifade edilirken bir kabine üyesinin ise çalışanları hedef aldığı öne sürüldü.

"HERKES DEVLETİ ŞANTAJLA ELİNE GEÇİREBİLECEĞİNİ SANMASIN"

Haberde ismi verilmeyen kabine üyesinin, "Zaten yüksek maaş alıyorlar. Sefer paylarından pay verdiğimiz takdirde bu defa yer hizmetlerinde çalışanlar ve diğer personel aynı talepte bulunacak, eyleme geçecek. Bunun önünü alamayız. ’Paramızı verin inisiyatif kullanalım, vermiyorsanız inisiyatif kullanmayacağız’ diyorlar. Bu devlete şantaj. Çalışmak istemiyorlarsa gitsinler, gerekirse yenilerini istihdam ederiz. Herkes devleti şantajla eline geçirebileceğini sanmasın. Biz buraya yeni eleman alacağız, eğitim vereceğiz gerekirse o bin kişiyi göndereceğiz" dediği iddia edildi.