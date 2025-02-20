İddia: Erdoğan sadece 3 ismi kabinede tutacak

AKP'nin hafta sonu gerçekleştireceği 8. Olağan Büyük Kongresi'nden sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine değişikliği yapacağı iddiaları gündeme geldi.

Gazeteci Fatih Portakal yaptığı açıklamada, mevcut 17 bakan içinden sadece üçünün yeni kabinede yer alacağını ifade etti.

KABİNEDE HANGİ BAKANLAR DEĞİŞECEK?

Sözcü'nün aktardığına göre; kongre sonrası Erdoğan'ın kabinede büyük değişikliğe gideceği ileri sürüldü. SÖZCÜ TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal son kulis bilgilerini canlı yayında paylaştı.

Erdoğan'ın kabinede sadece üç bakanı değiştirmeyeceğini ifade eden Portakal, "AKP ile ilgili şu kulis bilgisini vereyim. Biliyorsunuz 17 bakanlık var. Hafta sonu AKP'nin büyük kongresi var. Kabinede 3 isim yerini koruyacak. Murat Kurum, Hakan Fidan ve Mehmet Şimşek'in kalacağı diğer 14 bakanın ise değişeceği söyleniyor. Bu bir iddia, ben de bunu sizinle paylaşmak istedim" dedi.

ŞARKI TANITILACAK

Ana sloganı "Adında AK, Işığında İstikbal" olarak belirlenen kongrede bin 607 delegenin oy kullanması bekleniyor.

Ayrıca, kongrede AKP'nin yeni şarkısının tanıtılması ve bir kısa filmin gösterimi planlanıyor.

Kongre hazırlıkları kapsamında yapılan "Ortak Akıl Toplantıları"nda, ilçelerden gelen 400 bin delegeden alınan görüşler yapay zeka desteğiyle analiz edilerek, partinin yeni dönem politikalarının şekillendirilmesine yardımcı olacak anahtar kelimeler belirlendi.

Teşkilat Başkanlığı öncülüğünde devam eden kongre çalışmaları kapsamında ilçe kongreleri tamamlanan illerde, "Ortak Akıl Toplantıları" düzenlendi. İlçelerdeki 400 bin delege ile Büyük Kongre delegelerine, parti siyasetine dair sorular yöneltildi. Delegelerin verdiği yanıtlar, yapay zeka desteğiyle yorumlandı.