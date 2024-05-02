İddia: Erdoğan talimat verdi, 14 troll hesap tespit edildi

AKP'nin yerel seçim yenilgisini masaya yatırdığı MYK toplantısında, partiyi hedef alan trollerin de gündeme geldiği belirtildi. X üzerinden 14 ana hesabın tespit edildiği, Erdoğan'dan talimat geldiği öne sürüldü.

Türkiye'de son yıllarda özellikle muhalefete yakın isimler sosyal medyada sistematik olarak hedef alınırken, AKP yönetiminin oklar kendisine dönünce hareket geçmeye karar verdiği belirtildi.

AKP'nin son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, "partiyi ve kurmaylarını sistemli bir şekilde hedef alan trollerin tek tek tespit edildiği" aktarıldı.

İddiaya göre, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "sorunun çözümü için talimat verdi."

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre, yerel seçim sonuçlarının masaya yatırıldığı toplantıda, "partiye zarar veren ve geçtiğimiz günlerce mercek altına alınan troller konusuna da değinildi."

Haberde, "Partiyi ve kurmaylarını sistemli bir şekilde hedef alan ve itibar suikastı gerçekleştiren trollerin tek tek tespit edildiği, sorunun çözümü için Erdoğan’ın talimat verdiği" belirtildi.

Gazeteye konuşan parti kaynakları şöyle dedi: “Özellikle X üzerinden 14 ana hesap ve onlara bağlı 60’a yakın bot hesap üzerinden partimizin kurumsal kimliğine ve kurmaylarımıza yönelik itibar suikastı gerçekleştirildiğini tespit ettik. Birçoğu para harcanarak yaptırılıyor. Saldırıyı yapanlar, yaptıranlar ve arkasında kimlerin olduğu, kimin için yapıldığı raporlarımıza girdi. Konuyu çok ciddi takip ediyoruz. Trol meselesi bitirilecek."

VEKİLLER VE BELEDİYE BAŞKANLARI İLE KAMP YAPILACAK

Toplantıda, milletvekilleri ve belediye başkanları ile de bir kamp yapılma kararı alındığı belirtildi. Takvimin önümüzdeki günlerde netleşeceği, milletvekilleri ile kampın Kızılcahamam’da bu ay sonu ya da haziran başında, belediye başkanları kampının ise genel merkezde haziran sonu ya da temmuz başında yapılabileceği aktarıldı.

"YENİ ANAYASA İÇİN ÖZGÜR ÖZEL GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR"

Parti kaynaklarına göre, MYK toplantısında yeni anayasa çalışmaları gündeme gelmedi. Bu konudaki istişarelerin, Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bugün yapacağı görüşme sonrasına bırakıldığı aktarıldı.