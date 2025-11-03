İddia: Eski İYİP milletvekili Koray Aydın CHP'ye geçiyor

Başkent kulislerini hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın devreye girmesi sonucu, bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın CHP'ye geçeceği ileri sürüldü.

Ankara kulislerini hareketlendiren yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İYİ Parti'den istifa eden bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın CHP'ye geçeceği öne sürüldü.

Türkiye gazetesinin aktardığına göre; Koray Aydın'ın CHP yönetimiyle görüşmeler yaptığı ve sürecin olumlu ilerlediği iddia edildi.

MANSUR YAVAŞ MI DEVREYE GİRDİ?

Öte yandan Koray Aydın’ın CHP'ye geçişi için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın devreye girdiği ileri sürüldü.