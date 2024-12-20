İddia: Esma Esad, Beşar Esad'dan boşanmak istiyor

Beşar Esad'ın evli olduğu Esma Esad, Rusya’ya ulaştıktan sonra, Moskova’daki yaşam koşullarından memnuniyetsizliğini dile getirerek Londra’ya gitmek için bir boşanma talebinde bulundu.

Habertürk'te yer alan iddiaya göre, bu amaçla Rus mahkemesine başvuran Esma Esad, Moskova’dan ayrılabilmek için özel izin talep etti. Ancak bu başvuru şu anda Rus makamlarınca değerlendirme aşamasında ve sonuç henüz netleşmedi.

Beşar Esad’ın sığınma talebi kabul edilmiş olsa da, Rusya’daki yetkili makamlar tarafından sıkı kısıtlamalara tabi tutulduğu belirtiliyor. Esad’ın Moskova’yı terk etmesi veya herhangi bir siyasi faaliyette bulunmasının kesinlikle yasaklandığı iddia ediliyor.

Bu kısıtlamalar Esad’ın hareket alanını ciddi şekilde daraltıyor.

MAL VARLIĞINA ERİŞİMİ DONDURULDU

Beşar Esad’ın mal varlığı ve parasına erişimi de Rus makamları tarafından donduruldu. Bu durum, Esad ailesinin maddi gücünü ve gelecekteki etkisini sınırlamak adına alınmış önemli bir tedbir olarak değerlendiriliyor.

Karar, Esad’ın hareketlerini tamamen Rusya’nın kontrolüne bırakıyor.

MAHİR ESAD'IN SIĞINMA TALEBİ SONUÇLANMADI

Beşar Esad’ın kardeşi Mahir Esad ise sığınma talebi konusunda henüz onay alamadı. Başvurusu inceleme sürecindeyken, ailesiyle birlikte ev hapsinde tutulduğu belirtiliyor. Bu durum, Esad ailesinin içinde bulunduğu siyasi ve kişisel sorunların boyutlarını gözler önüne seriyor.

Esma Esad’ın Londra’ya gitme isteği kabul edilirse, Esad ailesinin Rusya’daki konumu daha da zayıflayabilir.