İddia: Fenerbahçe, Lazar Samardžić için resmi teklif yaptı

Fenerbahçe'nin Udinese'de forma giyen Sırp futbolcu Lazar Samardžić için resmi teklif yaptığı öne sürüldü. İtalyan basını, Fenerbahçe'nin teklifinin 20 milyon euro olduğunu yazdı.

Fenerbahçe'nin İtalya Birinci Futbol Ligi'ndeki (Serie A) ekiplerinden Udinese'de forma giyen Lazar Samardžić için resmi teklif yaptığı öne sürüldü.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Lazar Samardžić için en iyi teklifi Fenerbahçe yaptı.

Sabuncuoğlu, "Udinese bu teklifi kabul etmek istiyor ancak Samardžić tüm teklifleri görüp öyle son kararını vermek istiyor. Sırp orta saha Jose Mourinho'nun liste başı ismi" bilgisini paylaştı.

Lazar Samardžić için en iyi teklifi Fenerbahçe yaptı. Udinese bu teklifi kabul etmek istiyor ancak Samardžić tüm teklifleri görüp öyle son kararını vermek istiyor. Sırp orta saha Jose Mourinho'nun liste başı ismi. https://t.co/Bgx2nuZGz7 — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 28, 2024

İTALYAN BASINI: TEKLİF 20 MİLYON EURO

tuttomercatoweb.com'un haberine göre ise Fenerbahçe, Lazar Samardžić için Udinese'ye 20 milyon euro teklifte bulundu.

Samardžić'in Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile çalışma fikrinden etkilendiği belirtilen haberde, transfer için favorinin Fenerbahçe ile Lazio olduğu kaydedildi.