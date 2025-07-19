İddia: Fenerbahçe'nin hedefi Hakan Çalhanoğlu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Hakan Çalhanoğlu ve kulübü Inter ile görüştüğü, Çalhanoğlu'nun da Fenerbahçe'de oynamak istediğini Ali Koç'a ilettiği iddia edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin, Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgilendiği iddia edildi.
Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Hakan ile görüştüğünü ve Inter'e oyuncunun bonservisini sorduğunu yazdı.
Sabuncuoğlu'nun aktardığına Hakan Çalhanoğlu, Ali Koç'a, "Başkanım bonservisimi alırsanız, Fenerbahçe'de oynamak isterim" dedi.
31 yaşındaki orta saha oyuncusu için Inter'in 35 milyon euro civarında bonservis talep ettiği belirtiliyor.
Hakan Çalhanoğlu'nun ismi uzun süredir Galatasaray ile anılıyordu.
4 sezondur Inter'de forma giyen Çalhanoğlu'nun kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.