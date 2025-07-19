İddia: Fenerbahçe'nin hedefi Hakan Çalhanoğlu

Fenerbahçe'nin, Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgilendiği iddia edildi.

Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Hakan ile görüştüğünü ve Inter'e oyuncunun bonservisini sorduğunu yazdı.

Sabuncuoğlu'nun aktardığına Hakan Çalhanoğlu, Ali Koç'a, "Başkanım bonservisimi alırsanız, Fenerbahçe'de oynamak isterim" dedi.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu için Inter'in 35 milyon euro civarında bonservis talep ettiği belirtiliyor.

Hakan Çalhanoğlu'nun ismi uzun süredir Galatasaray ile anılıyordu.

4 sezondur Inter'de forma giyen Çalhanoğlu'nun kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.