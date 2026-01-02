İddia: Fenerbahçe'nin transferine Sofyan Amrabat engeli

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Utrecht'te forma giyen ve El Karouani transferinde sürpriz bir engelle karşılaştığı iddia edildi.

Utrecht'ten El Karouani'yi kadrosuna katmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, sürpriz bir engelle karşı karşıya.

Sezon başında Fenerbahçe'nin Real Betis'e kiralık olarak gönderdiği Sofyan Amrabat'ın Faslı futbolcuyu takımına önerdiği iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Amrabat vatandaşı El Karouani ile bir görüşme yapmış ve futbolcuya Fenerbahçe için olumlu referans vermişti.

Ancak deneyimli orta sahanın daha sonra El Karouani'yi Real Betis'e önerdiği belirtildi. Bu gelişme üzerine İspanyol kulübünün futbolcu cephesiyle iletişime geçtiği aktarıldı.

Fenerbahçe futbolcuya daha önce 4 senelik sözleşme ve yıllık 1.3 milyon euro maaş teklif etmişti.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan futbolcuyu bonservis bedeli olmadan transfer etmek isteyen sarı-lacivertlilerin Real Betis'in hamlesi sonrası girişimlerini hızlandırması bekleniyor.