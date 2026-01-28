İddia: Fuat Oktay ile Hakan Fidan'ın ekibi arasında gerginlik

TBMM Dışişleri Komisyonu’nda birçok ülkeyle yapılan ikili anlaşmaların görüşüldüğü son iki toplantı oldukça gergin geçti.

DW Türkçe'nin haberine göre aynı zamanda eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Komisyon Başkanı Fuat Oktay, son toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yardımcılarını ve bakanlık bürokratlarını sert bir üslupla uyardı.

"DİPLOMATİK KONUŞUYORSUNUZ, KAFAMDA BİR ŞEY OLUŞMADI"

Habere göre Oktay, özellikle ekonomik ve askeri çerçevedeki ikili anlaşmalar hakkında komisyona yeterli bilgi verilmediğini savundu ve bürokratlardan detaylı izahat istedi.

Bakan yardımcısının verdiği bilgilerin ardından ikna olmayan Fuat Oktay, bürokratlara şu sözlerle yüklendi: "Anlattıklarınızdan benim kafamda hiçbir şey oluşmadı. Buraya hazırlıksız geliyorsunuz ve diplomatik konuşuyorsunuz. Çalışmaların burada izah edilemiyor oluşunda anlayışlı olmam.

MUHALEFETİN TALEBİNE RET

Toplantıdaki gerilim üzerine muhalefet milletvekilleri, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bizzat komisyona gelerek bilgi vermesini önerdi.

Ancak kendi partisinin bakanlık bürokratlarını sertçe eleştiren Oktay, bu talebe karşı çıktı ve "Bakan yardımcısı bakanı temsil eder" yanıtını verdi.