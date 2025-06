İddia: Galatasaray, Leroy Sane ile anlaştı

Galatasaray'ın, bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Leroy Sane ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Sky Sport'un aktardığına göre Galatasaray yönetimi ile 29 yaşındaki kanat oyuncusu ile sözlü anlaşma sağladı.

Sane ile Premier Lig kulüplerinin yanı sıra Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilmişti.

Fabrizio Romano da Galatasaray ile Sane'nin sözlü anlaşmaya vardığını ve detayların konuşulduğunu yazdı.

🚨🔴🟡 Leroy Sané will become Galatasaray player on contract until June 2028, as revealed this morning!



Deal almost agreed between parties with formal signature to follow, player’s camp in Istanbul to complete all steps.



Here we go, soon. 💣🇹🇷 pic.twitter.com/8HPljwplQi