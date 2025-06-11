İddia: Galatasaray, Leroy Sane ile anlaştı

Galatasaray'ın, bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Leroy Sane ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Sky Sport'un aktardığına göre Galatasaray yönetimi ile 29 yaşındaki kanat oyuncusu ile sözlü anlaşma sağladı.

Sane ile Premier Lig kulüplerinin yanı sıra Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilmişti.

Fabrizio Romano da Galatasaray ile Sane'nin sözlü anlaşmaya vardığını ve detayların konuşulduğunu yazdı.

🚨🔴🟡 Leroy Sané will become Galatasaray player on contract until June 2028, as revealed this morning!



Deal almost agreed between parties with formal signature to follow, player’s camp in Istanbul to complete all steps.



Here we go, soon. 💣🇹🇷 pic.twitter.com/8HPljwplQi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2025

Sane'nin Bayern Münih ile olan sözleşmesi 1 Temmuz itibariyle sona erecek. Bu tarihten sonra yapılan anlaşmayla Sane bedelsiz olarak Galatasaray'a katılacak.

Öte yandan Foot Mercato, Galatasaray'ın Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağını, Alman oyuncunun senelik 11 milyon euro kazanacağını yazdı.

Geride bıraktığımız sezon Bayern Münih formasıyla 45 resmî maçta süre alan Leroy Sane, 13 gol ve 6 asist kaydetti.

Genç yaşta Schalke 04 ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sane, 20 yaşındayken 30 milyon euro karşılığında Manchester City'e transfer olmuştu. Sane 2020 yazında ise 80 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e gitmişti. Sane, Alman devinde 5 sezon forma giydi.